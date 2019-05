Um suposto saqueamento de produtos em uma loja de conveniência na BR 153, em Irani, foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 23. Torcedores do River Plate, da Argentina, foram detidos após terem supostamente saqueado produtos em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, localizado na região de Caroveira, Irani, na divisa com Concórdia.

Segundo informações apuradas, os torcedores estavam retornando de ônibus para a Argentina após acompanharem uma partida pela Recopa contra o Atlético Paranaense em Curitiba, no Paraná. A Policia Militar de Irani está no local para identificar os autores do crime, por meio da verificação das imagens do sistema de monitoramento do posto.