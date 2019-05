A motorista de um HB20, placas de Concórdia, perdeu o controle do carro e saiu da pista na SC-473 em Ipumirim, na manhã desta quinta-feira, dia 23. O acidente aconteceu por volta de 08:20h.

De acordo com as informações apuradas a condutora, de 39 anos, não sofreu ferimentos. Ele estaria indo até Ipumirim, ministrar aulas em uma escola particular.

Os Bombeiros Voluntários chegaram a ser acionados, mas a mulher relatou que não havia necessidade de encaminhamento ao Hospital. A Polícia Militar fez o levantamento de informações no local.

Informações: Ipumirim Notícias