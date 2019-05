Está marcada para esta sexta- feira, 24, a assinatura do contrato entre a Caixa Econômica Federal e o município de Aratiba para a liberação de financiamento de R$ 10 milhões. O dinheiro será destinado às obras de pavimentação da RS 420, que liga Aratiba à Itá, em Santa Catarina. A contratação do financiamento foi autorizada pela Câmara Municipal de Vereadores e é o primeiro passo para a pavimentação da rodovia, considerada importante para fomentar o turismo no município, movimentar a economia e abrir uma nova ligação do Alto Uruguai com o restante do país. A RS 420 é considerada o caminho mais curto entre o Rio Grande do Sul e o Paraná.

Depois da assinatura do contrato de financiamento, o próximo passo será a assinatura do termo de cooperação técnica com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER), órgão do governo gaúcho responsável pela rodovia. A licitação da obra deve acontecer em junho e o início da pavimentação está previsto para o segundo semestre.

A assinatura do contrato com a Caixa acontece às 11h no gabinete do prefeito, em Aratiba. A obra é uma reivindicação antiga e terá cerca de 16 quilômetros de asfalto.

Fonte: Patrícia Prezotto