O acidente aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira, dia 23, na BR-153 em Concórdia, próximo a entrada da comunidade de Linha Ouro. Quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas. De acordo com as informações apuradas, a colisão aconteceu quando o carro ia ingressar no asfalto e acabou batendo na carreta. O veículo de passeio foi parar em um barranco.

Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu atenderam os ocupantes do carro no local e os encaminharam ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Uma pessoa já estava fora do veículo e as outras três ainda estavam dentro do automóvel quando as equipes chegaram.

O veículo de passeio é uma SpaceFox, tem placas de Esteio/RS, mas a família seria de Concórdia. Já a carreta tem placas de Lajeado/RS.