A direção da Associação Concordiense de Futsal confirmou a desistência de participar da Taça Brasil de Futsal, categoria sub 20, Segunda Divisão. O evento está marcado para Fortaleza, no Ceará.

“Dificuldades financeiras e a falta de ajuda por parte da Confederação Brasileira de Futsal nos obrigou a optar pela desistência. Seria um gasto enorme para ir até a capital cearense, e poderia nos complicar na hora de saldar nossos compromissos”m afirmou o presidente Marcelo Tumelero.

Havia a esperança de a equipe fosse convidada a participar da Copa do Mundo de Futsal sub 20, que iniciou nesta quarta-feira(22) em Fóz do Iguaçú-PR. Como isso não aconteceu, concórdia voltou a sua atenção para as competições que terá até o final do ano, como o Catarinense Adulto Especial, o Sub 20, Joguinhos Abertos e ainda os Jogos Abertos de Santa Catarina.

Na próxima segunda-feira, dia 27, a ACF volta a quadra para enfrentar o Blumenau pelo Estadual Especial. O jogo está marcado para às 20h15 no Centro de Eventos de Concórdia.

Fonte:ASCOM ACF