Veículo do Estado cai em buraco no asfalto, sai da pista e capota na SC-390

Um carro oficial do Governo do Estado saiu da pista e capotou na SC-390 em Zortéa. O acidente aconteceu por volta das 14:30h de quarta-feira, dia 22, e conforme as informações apuradas, teria sido causado por uma buraco na pista.

Depois de cair em uma verdadeira "cratera" o motorista perdeu o controle, saiu da pista e acabou capotando. O veículo parou em uma vala, com os rodados para cima.

De acordo com os Bombeiros, três pessoas estavam no carro. Uma apresentava suspeita de fratura em uma perna e em um braço e outra reclamava de dores no corpo, devido ao impacto do cinto de segurança. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora das Dores.

Informações: Rádio Capinzal