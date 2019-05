Ele solicita informações do Governo do Estado

Para garantir mais qualidade à estrutura dos educandários mantidos pelo Estado em Concórdia, o vereador Evandro Pegoraro (PT) cobrou, em sessão nesta quarta-feira (22), que sejam feitas melhorias na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior e também na Escola de Educação La Salle.





Por meio de documentos aprovados por unanimidade na Câmara, o vereador solicita informações do Governo do Estado, especificamente em ofício endereçado ao secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, Natalino Uggioni, solicitando que sejam realizadas as melhorias.





No colégio Vidal Ramos Junior, Pegoraro solicita substituições da parte elétrica e forros, além do conserto do telhado. Ele comenta que “as melhorias na estrutura física são de fundamental importância para que o colégio possa atender a demanda cada vez maior de alunos, justificando assim a necessidade de tal proposição”.





Já na escola La Salle, o pedido inclui substituição de portas e janelas, também sob a defesa de que uma melhor estrutura contribui para o aprendizado dos alunos e garante segurança para quem frequenta o imóvel.

Fonte: Daisy Trombetta / Ascom Câmara Concórdia