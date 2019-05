Local estaria com problemas e danificado

Indicações distintas, mas com o objetivo comum foram aprovadas por unanimidade nesta quarta-feira (22) no Legislativo concordiense. Os vereadores Marilane Fiametti Stuani (MDB) e Claiton Casagrande (PR) sugerem que seja realizada a manutenção ou reconstrução da boca de lobo localizada na Rua Leônidas Fávero, em frente à caixa de água da Casan, no Bairro Arvoredo.





Conforme ambos, a solicitação é dos moradores do bairro. “Conforme informações, que chegaram até meu gabinete, a referida boca de lobo está bastante danificada, sua estrutura está cedendo e adentrando para a rua, além de estar atingindo a calçada existente em sua lateral, causando de certa forma, transtornos aos pedestres e motoristas que se utilizam da via”, destacou Marilane.





A vereadora complementou o pedido solicitando também a limpeza da calçada que, segundo ela, está coberta pelo mato.



Já conforme Casagrande, “a proposição visa contribuir para melhorar o sistema de drenagem que existe no local, tornando-o mais rápido, eficiente e com maior vazão evitando que nos dias de chuva a água invada terrenos e a pista trazendo transtornos para aos moradores e insegurança aos motoristas”.

Fonte - Daisy Trombetta / Ascom Câmara de Vereadores