Douglas Einsweiler, que é um dos motociclistas que ficou ferido no acidente na SC-283, em Fragosos, na noite de sexta-feira, dia 17, deixou a UTI do Hospital São Francisco de Concórdia na terça-feira, dia 21. Ele, que sofreu ferimentos graves na colisão com um carro, segue internado, mas agora em quarto normal.

A informação foi confiramada nesta quarta-feira, dia 22, pelo Hospital São Francisco. O outro motociclista, Fábio Otfinoski, que também se envolveu no acidente, recebeu alta ainda na última semana.

O acidente:

O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira, dia 17, próximo a ponte de Fragosos, em Concórdia. A colisão envolveu duas motos, um carro de passeio e um caminhão. De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão fazia o sentido Fragosos, Santo Antônio. O carro de passeio, um Nissan Kicks, placas de São Paulo, fazia o sentido contrário e teria batido na lateral do caminhão e depois nas duas motocicletas, que subiam atrás do veículo pesado. A colisão foi violenta e a moto que Douglas conduzia chegou a ficar sobre o capô do carro.