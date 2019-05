Aprovado por unanimidade em primeira votação na Câmara de Vereadores, em sessão nesta quarta-feira (22), o Projeto de Lei 40/2019 autoriza, entre outros itens, que o Executivo suplemente R$ 6 milhões em recursos às obras de reconstrução das ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi, em Concórdia. O dinheiro é fruto de um convênio com a União e o local foi atingido por um desmoronamento que desabrigou 18 famílias em maio de 2017.





Os recursos serão suplementados à Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, que poderá dar sequencia aos projetos em andamento ligados àquele local. A segunda votação do projeto deve ocorrer nesta quinta-feira (23), em sessão ordinária do Legislativo.



Conforme informações do Executivo, o dinheiro deve ser utilizado em um projeto para a reconstrução das duas ruas, danificadas pelo desmoronamento e que hoje permanecem com restrições de tráfego. Uma das partes mais importantes será a execução de obras de contenção.





Na tribuna, o vereador Closmar Zagonel (MDB) fez questão de lembrar que a liberação dos recursos, em nível de Governo Federal, foi feita através de uma intervenção do deputado federal Celso Maldaner, com a participação do ex-secretário de Agricultura, agora deputado estadual, Moacir Sopelsa, em conjunto com os vereadores e a administração municipal.





Suplementação total é de quase R$ 23 milhões



No artigo que contempla as duas ruas, também está a inclusa a recuperação de talude com execução de contenção na Rua Jordânia, no bairro das Nações. O valor desta obra é de cerca de R$ 500 mil. O restante do dinheiro, cerca de R$1,5 milhão está dividido entre outras emendas que serão executavas ao longo de 2019, já previstas na dotação orçamentária. Além destes, o Projeto de Lei 40/2019 contempla outras suplementações que, juntas, somam mais de R$ 15 milhões.

Fonte: Daisy Trombetta