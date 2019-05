Nesta semana a administração municipal lançou o programa “Pé no Bairro”, que conta com um cronograma de serviços que serão realizados em cada bairro da cidade.

Estão previstas obras como tapa buracos, pintura de meio fio e sinalização de trânsito, recolhimento de material de descarte, recolhimento de entulhos, podas de árvores entre outros serviços. “Também vamos investir na revitalização das praças de cada bairro com melhorias nas estruturas, na iluminação e nas quadras de areia”, pontua o prefeito de Itá em exercício, Domingos Rodrigues dos Santos.

Outra ação do programa é o de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue e de outras doenças. Um dos focos do “Pé no Bairro” é eliminar todos os possíveis criadouros. As ações serão coordenadas pelo diretor geral da Secretaria de Saúde, Romeu de Oliveira. “A Dengue é uma questão que vem preocupando todo o Estado catarinense e o Programa “Pé no Bairro” vem ajudar no combate ao mosquito no município”, enfatiza ele.

Os bairros São João e Floresta serão os primeiros a receberem o Programa. Os trabalhos vão iniciar nos próximos dias e um mutirão de limpeza será realizado no sábado, dia 1º de junho. “As Agentes Comunitárias de Saúde vão passar nas casas sempre duas semanas antes do dia do mutirão, informando as ações e solicitando que se retire dos terrenos e casas o material de descarte. Na sequência as equipes do Urbanismo vão iniciar os trabalhos de reparos e o recolhimento dos materiais”, explica o coordenador.

Fonte: Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá

Um sábado de cada mês será o Dia D do “Pé No Bairro”, quando será organizado um grande mutirão de limpeza, com a participação de todas as secretarias da administração municipal. As regiões de Adolfo Konder e Santa Cruz também serão beneficiadas.

Confira o Calendário de Ações:

01/06 Bairro São João e Bairro Floresta

06/07 Bairro Pioneiros

03/08 Bairro Mirante

31/08 Bairro Palmeiras e Parque das Flores

28/09 Bairro Natureza

26/10 Bairro Vila Gerasul

Novembro: Adolfo Konder e Santa Cruz