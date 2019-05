A Secretaria de Saúde, por meio do Fundo Municipal de Saúde, irá custear os exames de cintilografia, que é método de diagnóstico por imagem. O custo do exame é de responsabilidade do Estado, mas o serviço estava suspenso desde o início de 2018, por falta de prestador de serviço pelo SUS.

Diante da necessidade da realização dos procedimentos, a prefeitura buscou junto ao CIS/AMAUC - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense, a compra do serviço em uma clínica em Joaçaba.

A partir desta quarta-feira, dia 22, pacientes de Concórdia serão transportados até Joaçaba para realizarem o exame. A Secretaria de Saúde irá entrar em contato com os pacientes que precisam fazer a cintilografia e estará agendando os atendimentos. Além do exame, o transporte também será custeado pela municipalidade.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura de Concórdia