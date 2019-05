A direção do Concórdia Atlético Clube (CAC) publicou uma nota na manhã desta quarta-feira, dia 22, para alertar que um estelionatário está utilizando o nome do clube para aplicar golpes.

De acordo com as informações repassadas, um homem estaria oferecendo acertos com jogadores em troca de valores financeiros. O CAC esclarece que não faz este tipo de negócio e nem autorizou tais negociações:

Confira a nota:

O Concórdia Atlético Clube vem a público esclarecer que o clube (e qualquer membro do departamento de futebol) não exige compensação financeira ou adiantamento de empresários, pais e/ou atletas no período da contratação.

Um estelionatário tem se passado como funcionário do clube e exigindo pagamentos para viabilizar acerto de jogadores, sendo que essa pessoa tem praticado este golpe em diversos clubes principalmente da região sul.

No caso envolvendo o nosso clube o estelionatário está aplicando o golpe com atletas e famílias de diversas regiões do país, por isso alertamos para que não depositem dinheiro na conta de ninguém alegando ser do Concórdia Atlético Clube e quem tiver sido lesado procure as autoridades responsáveis.