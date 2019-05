A quarta-feira, 22 de maio, iniciou com mudança no tempo em Concórdia e na região. O dia amanheceu chuvoso e a previsão é de instabilidade nas próximas horas, com chuva forte em alguns pontos isolados. O que tem chamado a atenção é a previsão de tornado no Sul do Brasil, divulgada pelo Jornal Nacional na noite de 21 de maio. A Defesa Civil de Santa Catarina informa que existe esta possibilidade, mas não é preciso pânico. O fato de exisitr uma previsão não significa que o fenômeno irá acontecer. Os radares meteorológicos estão sendo monitorados e serão emitidos alertas sobre isso ao longo do dia.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, um tornado pode ser detectado em um nível de certeza entre 10 e 20 minutos de antecedência. A recomendação é que pessoas fiquem atentas aos avisos. Por enquanto, as informações dos radares meteorológicos obtidas na manhã desta quarta-feira, 22, indicam que a pressão atmosférica está segura e não há riscos de tornados no momento.

Para receber os alertas da Defesa Civil no celular basta enviar uma mensagem SMS para o número 40199 contendo apenas o número do código de endereçamento postal (CEP) do local que deseja receber as informações. O Serviço é gratuito. Atualmente estão cadastrados para receber os alertas 425.682 celulares ou smartphones em Santa Catarina.

Último aviso

O comunicado emitido pela Defesa Civil de Santa Catarina às 11h30 desta quarta-feira, 22, é que "a condição para tornado até o momento está praticamente descartada. Rajadas fortes de vento estão sendo esperadas para sexta e sábado".