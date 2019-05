Adolescente é atropelada na faixa de segurança no centro de Ipumirim

Uma adolescente de 15 anos foi atropelada na faixa de pedestres na manhã desta quarta-feira, dia 22, em Ipumirim. O acidente aconteceu por volta das 06:50h em frente ao Colégio Benjamim Carvalho de Oliveira.

Uma Van com placas de Ipumirim é que atropelou a menina. O motorista relatou aos policiais que não viu a adolescente, em função do fluxo de veículos. Também destacou que chovia na hora do acidente.

Os Bombeiros Voluntários socorreram a vítima e encaminharam ela ao Hospital São Camilo. Ela sofreu escoriações e estava consciente.

Informações - Ipumirim Notícias