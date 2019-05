Na terça-feira, dia 21, a equipe do Galo disputou jogo-treino com a forte equipe da Chapecoense no CT Água Amarela, e o placar foi 2 a 1 a favor da equipe de Chapecó.

O jogo-treino faz parte da preparação final para a disputa do Galo na Série B do Catarinense, e foi importante para a comissão técnica concordiense avaliar o grupo em um confronto contra uma forte equipe como a Chapecoense.

O gol do galo foi marcado por Brasão, a Chapecoense utilizou no jogo-treino os jogadores que não atuaram na partida do último domingo contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.