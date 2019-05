Preço do suíno terá reajuste de R$ 0,10

A Aurora divulgou nesta terça-feira, 21 de maio, que a partir de amanhã irá reajustar em R$ 0,10 o preço do quilo do suíno. Atualmente, a cooperativa paga R$ 3,40 e passará para R$ 3,50. O último reajuste havia sido no dia 1º de maio.

As demais agroindústrias ainda não anunciaram mudanças nos preços. A Pamplona e BRF pagam R$ 3,40 o quilo do suíno vivo e a JBS R$ 3,30.