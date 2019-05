O Centro de Eventos será revitalizado, com pintura interna e externa e outras pequenas reformas. A ordem de serviço, para realização da obra, foi assinada nesta terça-feira, 21 de maio, pelo prefeito Rogério Pacheco, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. A empresa vendedora da licitação, DF Construções de Concórdia, vai ter o prazo de 90 dias para conclusão do serviço.

O investimento será de R$ 205 mil, com recursos do governo federal. Desde que foi construído, em 2008, o Centro de Eventos não havia recebido nenhuma reforma. Com reparos, a estrutura ficará ideal para sediar as atrações da Expo Concórdia 2019, a maior feira de negócios da cidade, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura