A demora nos serviços e no atendimento do Instituto Geral de Perícias (IGP) e do Instituto Médico Legal (IML) de Concórdia tem sido pauta frequente em diversas esferas e chegou novamente à Câmara de Vereadores na sessão desta terça-feira, 21 de maio. Mesmo com diversas cobranças por mais atenção ao órgão, a população ainda é obrigada a conviver com os problemas, enfrentados especialmente nas horas mais difíceis às famílias que perdem entes queridos.





O vereador Artêmio Ortigara (PR) trouxe à tona durante a sessão um caso que teria ocorrido nesta semana. Ele relatou ter sido procurado por uma família que, após constatar a morte de um parente, precisou esperar por cerca de oito horas para a chegada do atendimento. Neste caso, conforme o vereador, a morte foi descoberta cerca de três dias depois e o corpo já estaria em decomposição.





Amparado neste exemplo de descaso, Ortigara cobrou atitude emergencial do Governo do Estado, que vem sendo pressionado há anos, mas não apresenta medidas efetivas para resolver o problema em Concórdia. “Tivemos mais uma situação de muito constrangimento. Foi constatado o falecimento de uma pessoa por volta das 11h, que teria falecido já há uns três dias. Imediatamente foi feito o comunicado às autoridades competentes, fato este que ocorreu somente às 19h15”.





Ortigara reitera que, diferente do que ocorreu há algumas semanas quando um corpo ficou por 16 horas aguardando a necropsia, neste caso a demora se deu apenas para o recolhimento do corpo. “Foi somente para irem até o local e fazer o levantamento dos dados. Quero fazer essa manifestação. É realmente um descaso do governo estadual, porque é uma demanda do nosso município que vem de longa data e não podemos continuar aceitando esse tipo de situação”.





Também sobre esta questão, o vereador Mauro Fretta (PSB) disse que compactua da indignação. “É inadmissível e não podemos ser coniventes com isso. Em vez de o pessoal arranjar desculpas, que encontre alternativas para melhorar os serviços na nossa região”, frisa.



Fonte: Daisy Trombetta