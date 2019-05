A ONG Con Animal, de Concórdia, recebeu uma denúncia na manhã desta terça-feira, dia 21, sobre um caso de maus tratos a um animal de Peritiba. De acordo com as informações repassadas à ONG, um cachorro estaria amarrado e abandonado em uma casa no interior, sem água, sem comida e com várias feridas e bicheiras.

A presidente da Con Animal, Alessandra Zat, comenta que mesmo sendo em Peritiba, a ONG está averiguando a situação. “Recebemos a denúncia e estamos tentando localizar o cachorro e o proprietário também. Já sabemos que o animal foi retirado do local, mas estamos procurando”, relata ela. “Mesmo sendo em um município vizinho, nós vamos tentar apurar, já que a denúncia chegou até nós”, explica ela.

Ainda conforme Alessandra, o objetivo é resgatar o cachorro, tratar, fazer o atendimento clínico necessário e depois doar. Ela também relata que um Boletim de Ocorrência será registrado contra o dono, para denunciar os maus tratos.