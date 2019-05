Maio será um mês especial para a CDL Concórdia. Na quinta-feira do dia 30 de maio, às 19h30, no salão social do Clube 29 de Julho, a entidade promove a solenidade de Posse da Nova Gestão 2019/2020, comemoração do aniversário de Fundação de 49 anos e ainda homenagem para as colaboradoras por tempo de serviço.





O evento é direcionado para os associados, membros da atual diretoria, convidados, autoridades e imprensa. O presidente da entidade, Rogério Cecchin, explica que os trabalhos da nova gestão já iniciaram no dia 1º de janeiro. “A ideia foi agregarmos os três momentos em um único evento e desta forma também diminuirmos custos. Na ocasião ainda vamos apresentar as ações já realizadas nestes primeiros cinco meses e vamos fazer um fechamento da última gestão comandada pelo amigo e empresário Heldemar Maciel”.





Cecchin ainda pontua a responsabilidade que está sendo em conduzir uma entidade com tamanha representatividade não apenas na região, assim como no estado e no país. “Estamos sempre entre as maiores CDL’s de Santa Catarina e isso é fruto de um time alinhado e comprometido, nestes primeiros meses estamos encantados com a organização e planejamento da entidade e ao lado de bons profissionais e de uma diretoria engajada estamos somando ao movimento e criando novas oportunidades. O dia 30 de maio será uma noite especial para os que conduzem a CDL Concórdia e geram resultados”.





O encontro está sendo preparado com muito carinho pelo setor de eventos e comunicação e será marcado por delicioso jantar com música ao vivo e um brinde especial. Como forma de valorização a entidade presenteia o associado com um ingresso gratuito por empresa (limitados) que devem ser retirados na sede da CDL e extras são vendidos por R$ 45,00.

Fonte: Fabiana Passarin / ASCOM CDL