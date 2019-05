Uma ideia inovadora da atual gestão foi colocada em prática e está rodando a cidade. O programa Mais Por Você Urbanismo, lançado no ano passado, percorre os bairros de Concórdia realizando reparos e atendendo demandas dos moradores, como pinturas e sinalizações das vias, limpeza, tapa buracos, entre outros trabalhos. Nesta segunda-feira, 20, o programa chegou ao bairro Santa Cruz. Uma reunião entre poder público e moradores aconteceu no centro comunitário, onde as reivindicações foram ouvidas e as dúvidas respondidas.

Neste período, 100% da força de trabalho da Secretaria de Urbanismo e Obras, irá percorrer todas as ruas do bairro para realizar os serviços e ouvir as solicitações dos moradores. Embora a iniciativa seja do setor de urbanismo, o programa engloba todas as pastas do governo, atendendo também os pedidos de outros setores, como educação, saúde, meio ambiente. As demandas de maior complexidade são encaminhadas para estudo de viabilidade para as secretarias específicas.

Durante o encontro foram ouvidas as reivindicações dos moradores, que pediram sinalização de vias, melhorias em calçadas, ampliação de consultas no posto de saúde, entre outras solicitações. Umas das obras em andamento é a rua Clóvis César de Oliveira, que já está sendo recapeada e o prefeito Rogério Pacheco, fez ontem o anúncio de mais duas ruas do bairro que serão recapeadas, que são Valentim Simonato e Severino Magnani. Na quarta-feira, 22, o programa Mais Por Você Urbanismo irá até o bairro Petrópolis, onde também será realizado um encontro com os moradores, às 19h no centro comunitário da igreja do bairro.

Fonte: Lana Correa Pinheiro