O motorista de um Escort, com placas de Piratuba, morreu em um acidente entre o veículo e um caminhão Mercedes Benz, com placas de Catanduvas, no início da madrugada desta terça-feira, dia 21, na BR-282 em Ponte Serrada. A vítima fatal foi identificada como Valderi Ribeiro, de 38 anos. O homem era morador de Ponte Serrada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura da Fazenda Santa Terezinha, a poucos quilômetros da cidade. A guarnição também informou que o condutor estava sem cinto de segurança e foi arremessado para trás do veículo. Ele morreu ainda no local.

O caminhão, ao tentar desviar para evitar a colisão, saiu da pista e caiu em um barranco. O motorista, de 36 anos, estava sozinho e não se machucou. A dinâmica do acidente ainda será confirmada pela Polícia Rodoviária Federal.

O corpo de Valderi Ribeiro foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML) de Xanxerê, de onde ainda não tinha sido liberado para o velório até a última atualização desta notícia.

Terceira morte em quatro dias

O acidente em Ponte Serrada provocou a terceira morte de um morador do município em um intervalo de apenas quatro dias. Ainda na madrugada de sexta-feira, dia 17,dois jovens morreram eum uma colisão entre um Volkswagen e Jeta e um Fiat Uno, em um trevo do município. As vítimas fatais foram o motorista do Uno, Gabriel Tormen, de 19 anos, e Fábio Garbozza, de 30 anos, que estava na carona do Jetta.