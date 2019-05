O rapaz que foi esfaqueado no domingo, dia 12 de maio, durante um evento na comunidade de Lajeado Colônia, interior de Jabora, recebeu alta do Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba, no fim de semana. Ele é filho de Albino Bernardi, 65 anos, que morreu no local da agressão depois de ser ferido na perna com uma facada.

Dois irmãos, suspeitos de envolvimento no crime, foram presos pela Polícia Civil de Jaborá e estão detidos na unidade prisional de Joaçaba. Um inquérito está em andamento e nesta terça-feira, dia 21, a polícia irá ouvir o rapaz que sobreviveu à tentativa de homicídio. Depois da finalização do inquérito, o documento será encaminhado ao Fórum da Comarca de Catanduvas, que vai definir se aceitará ou não a denúncia.