O corte de verbas destinadas à educação segue repercutindo em diversas esferas nacionais. Em Concórdia, além de manifestos nas ruas na semana passada, diretor e alunos do Instituto Federal Catarinense (IFC) participaram, nesta segunda-feira, 20 de maio, da sessão na Câmara de Vereadores.





Nelson Golinski, que é diretor-geral do IFC Concórdia, explanou sobre as questões que envolvem a diminuição nos repasses que, conforme anunciado pelo governo federal, pode chegar a 30%. “Estamos à margem, no limbo de todas as economias possíveis. Esse corte é muito profundo. É um corte que se nós não conseguirmos reverter vamos ter grandes sequelas. Até poderemos concluir o ano, mas engatinhando, com o Instituto marcado, machucado e muitos problemas ficarão para os próximos anos”.





O vereador André Rizelo (PT) parabenizou a fala de Golinski e disse que fez uma visita recente ao IFC Concórdia para entender melhor os reflexos que o corte pode trazer à unidade. “É um problema muito sério. Um país onde se fala que educação e saúde são prioridades, a gente vê que as mesmas não estão sendo tratadas com aquilo que é necessário. Em vez de aumentar os investimentos em educação, estamos regredindo”, frisa.





Evandro Pegoraro (PT) também demonstrou a preocupação com o tema e disse que os investimentos em educação são fundamentais ao país. “A educação desenvolve um país, é importante e também tem a ver com economia. Nesse sentido, a importância que tem em manter os investimentos precisou ter amparo de todas as bancadas”, afirma. “Poderemos ter o comprometimento de algumas atividades e não podemos deixar de apoiar esta causa e tentar reverter essa medida”.





Já o vereador Artêmio Ortigara (PR) diz defender sempre que a grande revolução se dá pela educação. “Temos que entender que o papel da escola é passar o conhecimento e junto com ele vem a disciplina, que começa lá nas nossas casas. Concórdia é destaque no cenário nacional. Infelizmente, vivemos esse momento, uma situação de uma crise que desencadeia uma crise econômica, mas muito mais ética, moral e de valores. Esse é grande problema”, diz.





Anderson Guzzato (PR) disse que a qualidade do ensino do IFC Concórdia é indiscutível, mesmo com os cortes que vêm ocorrendo nos últimos anos. “Eu defendo o IFC aqui no município, defendo que não haja cortes como tem acontecido nos últimos anos. Peço que continuem com uma manifestação limpa, sadia e organizada”, afirma.





O trabalho do IFC, e da gestão feita por Golinski, também foi parabenizado pelos vereadores Claiton Casagrande (PR), Margarete Poletto Dalla Costa (PT), Fabiano Caitano (PSDB), Edno Gonçalves (PDT), Valcir Zanella (PSDB), Closmar Zagonel (MDB) e Mauro Fretta (PSB).





MOÇÃO JÁ APROVADA





A Moção 15/2019 foi aprovada por unanimidade e solicita o encaminhamento de nota de repúdio ao Governo Federal. O documento é assinado pelos vereadores Andre Rizelo e Margarete Poletto Dalla Costa, do PT, e também pelos emedebistas Closmar Zagonel e Marilane Fiametti Stuani. Conforme o documento, somente no Instituto Federal Catarinense (IFC), campus Concórdia, estão matriculados 1.562 estudantes, entre ensino médio, técnico, superior, pós-graduação e mestrado. O trabalho é realizado por 209 servidores efetivos e 54 terceirizados. Com esse corte, os recursos do IFC que estavam previstos em R$ 7.508.730,51 milhões passarão a ser de R$ 4.677.885,00 milhões, cortando também R$ 30 mil na questão dos investimentos.

Fonte: Daisy Trombetta