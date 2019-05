Um homem estaria vendendo o equipamento no município

A Polícia Civil de Piratuba está alertando os moradores locais, sobre um possível golpe, que pode estar sendo aplicado no município. As informações dão conta de que um rapaz estaria vendendo máquinas de cartão, que funcionariam sem taxa. Porém, a atitude é considerada suspeita.

De acordo com informações repassadas ao Jornalismo da Aliança, pelo responsável pela Delegacia, Vitor Kleiton Oliveira, uma mulher já registrou um Boletim de Ocorrência, relatando que o “vendedor” afirma que o sistema da máquina de cartão não cobra taxas e que o dinheiro entra na conta em três dias, após a venda dos produtos. Ela estranhou que o valor não foi depositado e ao ligar para uma central de atendimento, os atendentes pediram que aguardasse até quarta-feira, dia 22. Também suspeitou do fato que o vendedor pediu fotos do cartão de crédito dela.

O comunicado da Polícia alerta que, ao utilizar tal máquina, o valor da compra feita pelo cartão, pode ser desviado para contas de terceiros.

A Polícia Civil já está investigando o caso e solicita que outras pessoas que fizeram a compra da máquina, ou receberam a visita do vendedor, repassem informações na Delegacia ou através do telefone 190.