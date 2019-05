Entre os dias 18 e 19 uma operação do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, por meio do Grupo de PMA de Concórdia, foi realizada na região. O objetivo foi combater o porte ilegal de armas e a caça ilegal de animais silvestres. No sábado, dia 18, em parceria com o Setor Florestal da Irani S.A. a Polícia Militar Ambiental, fiscalizou diversas propriedades.

Na oportunidade os policiais localizaram e inutilizaram uma armadilha para captura de animais silvestres. No momento da localização, a armadilha havia capturado um espécime de Quati, que se encontrava já sem vida. Os responsáveis pela armadilha não foram localizados. Também foram realizadas diversas abordagens de pessoas e veículos, porém, nenhuma pessoa foi detida.

No domingo, dia 19, em continuação as atividades, a PMA realizou patrulha rural no entorno do Parque Nacional das Araucárias, em Passos Maia. Na estrada geral do Rio do Mato, próximo à sede do PARNA, os policiais flagraram um masculino de posse de uma espingarda. Ao avistar os policiais ambientais, ele empreendeu fuga.

No acompanhamento, os policiais apreenderam, um jovem de iniciais, C.O., 29 anos, residente em Guaraciaba-SC, que estava de posse de uma espingarda CBC Mossberg 930, Cal. 12, com cinco munições intactas. O infrator foi conduzido ao Departamento de Polícia de Ponte Serrada, para as providências cabíveis.