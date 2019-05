Impasse quanto ao acesso à obra do posto de saúde gerou o atraso de anos para o início do atendimento

Administração Municipal teve de indenizar proprietário de “chiqueirão” para abrir a rua de acesso à estrutura

A Administração Municipal de Concórdia irá inaugurar o posto da Estratégia da Saúde da Família – ESF de Planalto no próximo mês. A data estimada é 29 de junho, com início dos atendimentos em 1º de julho.

Essa é considerada uma grande vitória, já que um impasse quanto a entrada do posto de saúde impossibilitou o atendimento desde 2016, quando a obra foi finalizada, no entanto a entrada estava barrada com um “chiqueirão”. Uma ação judicial, movida pelo município, foi encerrada no dia 11 de março deste ano, quando ficou acordado o pagamento de uma indenização de R$ 33.856,34 ao proprietário da edificação, que impedia a abertura da rua que dará acesso ao posto de saúde.



Com essa deliberação, finalmente as máquinas da prefeitura puderam trabalhar para derrubar o chiqueiro e posteriormente, abrir a rua, que dará passagem ao posto de saúde. Os trabalhos foram executados na última semana, e o prefeito Rogério Pacheco, acompanhado do secretário e equipe da Saúde, Sidinei Schmidt, fez questão de acompanhar, pois se trata de uma grande conquista para a população de Planalto e região. Em paralelo, foram adquiridos os móveis e também licitados (já em fase de homologação) os equipamentos. O investimento da Administração Municipal, somente para equipar a estrutura, é de aproximadamente R$ 250 mil.



O posto de Planalto terá uma equipe completa de ESF e os profissionais já estão sendo contratados. Atualmente a população da comunidade e região está sendo atendida em um postinho, instalado junto ao Centro Comunitário. A inauguração garantirá atendimento ampliado e com maior comodidade à população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura