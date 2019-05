A Polícia Militar prendeu, na noite de sábado, dia 18, um suspeito de atuar no tráfico de drogas em Santa Catarina, e que desde 2013 estava sendo procurado pela Justiça, após conseguir fugir da operação Rota do Contestado, realizada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no município de Concórdia. Eugênio Anghinoni, de 60 anos, foi preso na orla do Cabo Branco, na capital da Paraíba.

A prisão dele foi resultado de um trabalho conjunto do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Operações Especiais e Coordenadoria de Inteligência (COInt) da PM.

O acusado, que estava morando em Cabedelo e trabalhando em uma empresa de telecomunicações, foi preso quando passeava com uma namorada, na calçadinha do Cabo Branco. Contra ele, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, com 11 anos e quatro meses de pena para cumprir em regime fechado.