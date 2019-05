As finais foram realizadas no sábado, dia 18

O time da Pisocenter conquistou no sábado (18/05), o tricampeonato da Copa CDL de Futebol Suíço. A disputa ocorreu no período da tarde no Clube Império da Bola em Linha Vitória com a presença de grande público. Em campo disputa acirrada contra Ideal Modas/ Detalhes Móveis Planejados. Placar final Pisocenter 4 x 2.

A Pisocenter já tinha conquistado o título por dois anos consecutivos 2016 e 2017, em 2018 ficando com o título de vice na qual Tasca Esportes levou a melhor. O título de 3º lugar desta 8ª edição foi para a Polícia Militar que venceu de 4 x 1 o time do Guindaste Broetto/ Decc Construções/ Arako Móveis.

O título de equipe disciplina esse foi para a Cordial Fiat. Goleiro menos vazado esse ficou com o atleta Claudio Schinemair também da Polícia Militar. Já o artilheiro da competição foi para o atleta da equipe vice-campeã Graciliano Funez com 10 gols.

Participaram da entrega da premiação final além dos jogadores e torcedores, autoridades, imprensa e patrocinadores. O diretor de esportes, Cemilton Jung, enfatizou a participação das 20 equipes, mais de 300 atletas e 100 empresas associadas da entidade. “Encerramos com satisfação essa edição e 2019. Os times mostraram preparação em campo. Também reforçamos a preocupação com a responsabilidade social através da arrecadação do valor de R$685,00 por meio da cobrança dos cartões, esse valor será revertido para Apae Concórdia. O envolvimento da Apaca também engradece o evento pois são mais de 280 crianças e jovens envolvidas, além da participação dos pais e familiares”.

O vice-prefeito, Edilson Massocco, também esteve prestigiando o evento e ressaltou a importância do esporte como ferramenta de transformação social. “A CDL Concórdia está de parabéns pois promove um dos principais eventos esportivos do município, além disso, demonstra preocupação com as crianças e adolescentes através do envolvimento da Apaca. São competições como essa que geram qualidade de vida e ainda unem uma classe tão representativa e forte como a lojista e empresarial”.

Fonte:ASCOM/CDL

Em paralelo a final dos adultos aconteceu a final da 4ª Apaca CDL para Menores com a disputa de cinco categorias. Categoria Sub 05/06 Chupetinha - Campeão SR Contabilidade/ Restaurante Tradição – 2º lugar Megazam/ Mercado Fornari. Categoria Sub 07 - Campeão Oral Clínica / Climatizações Fornari – 2º Lugar Mundo dos Esportes/ Mercado Fornari. Categoria Sub 09 – Campeão Gold Projetados/ Color Tintas – 2º lugar Oral Clínica/ Climatizações Fornari. Categoria Sub 11 – Campeão MM Distribuidora – 2º lugar Sicoob/ Abatedouro São Clemente. Categoria Sub 13 – Campeão Corpel Contabilidade – 2º lugar Despachante Volante.