O cantor Anderson Freire, considerado um dos principais artistas da música Gospel no Brasil, é uma das atrações confirmadas para a Expo Concórdia deste ano. A informação foi repassada pela coordenadora geral da Expo, Édila Souza, na manha desta segunda-feira, dia 20.

Freire se apresenta no dia 09 no palco principal e a entrada será gratuita. “Fechamos com o Anderson Freire, pelo grande repertório que ele tem, por ser um grande compositor e que tem um respaldo nacional. É um show que agrada a todo público cristão. Vai acontecer no dia 09, às 22h”, detalhou Édila.

Na Sessão da Câmara da manhã desta segunda-feira, dia 20, o vereador Anderson Guzzato elogiou a contratação. Em contato com a Rádio Aliança ele destacou que a população vai gostar da apresentação do artista. “É uma grande alegria a confirmação do artista que vai se apresentar na atração Gospel. É um renomado cantor, muito conhecido no Brasil. É também um dos principais compositores do país e as principais músicas do meio Gospel são dele. Agradeço a Comissão Organizadora que entendeu a importância deste show e fico feliz por ter participado, fazendo a indicação deste nome”, ressalta o vereador.

A Expo Concórdia acontece entre 06 e 15 de setembro. Outros shows também já estão confirmados. Na abertura, na noite do dia 06, a dupla Chrystian e Ralf é que se apresenta. Na noite do dia 07 é a vez da cantora Anitta. Outra atração da Expo é o grupo circense Thol, que fará o espetáculo na noite do dia 08. A banda Nenhum de Nós se apresenta no dia 13 e o Skank no dia 13. A dupla Fernando e Sorocaba se apresenta no dia 14 e quem fecha a Expo é o Grupo Tradição e Gaúcho da Fronteira.