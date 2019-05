Dificuldade no abastecimento de água em dois pontos de Concórdia

Um rompimento na rede de distribuição de água no loteamento Jardim Sul, em Nova Brasília, está afetando o abastecimento nesta região e também no loteamento Naibo, localizado no bairro Guilherme Reich. Segundo informações repassadas pela Casan na manhã desta segunda-feira, 20 de maio, técnicos estão tentando identificar o problema para providenciar o conserto.

O vazamento foi registrado ontem e deverá ser resolvido até as 18h do dia de hoje. A previsão da Casan é que o abastecimento seja normalizado a partir das 6h da terça-feira, 21 de maio.