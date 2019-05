Um acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, por volta de 08:30h dia 20, na BR-153, no trevo de acesso ao município de Peritiba. Uma carreta com placas de Estação, RS e um Gol com placas de Machadinho, RS é que bateram. A motorista do Gol teve ferimentos e ficou presa dentro carro.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e fizeram o resgate e o atendimento no local. A mulher foi conduzida ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, o carro teria atravessado a pista, para acessar o trevo de acesso a Peritiba. O caminhão, que fazia o sentido RS/SC, bateu na lateral do carro