VÍDEOS - Transporte aéreo de criança cancelado no sábado, é realizado no domingo

O avião Arcanjo 04 dos Bombeiros Militares / SAMU, retornou a Concórdia na manhã deste domingo, dia 19, para fazer o transporte de uma criança de cinco meses até Pato Branco, PR. O vôo estava programado para o sábado, dia 18, e a aeronave chegou a pousar na Capital do Trabalho, mas não fez o transporte da criança, em função do quadro clínico que ela apresentava no momento.

De acordo com as informações repassadas pela equipe médica, a paciente é uma menina que estava internada no Hospital São Francisco desde quinta-feira, dia 16. Ela apresenta problemas no coração e passará por uma cirurgia em Pato Branco.

Neste domingo o Arcanjo pousou em Concórdia com a equipe médica e com os equipamentos necessários para o vôo, por volta do meio-dia. Após nova avaliação do quadro clínico da criança no Hospital, o transporte aéreo foi confirmado. O Samu de Concórdia conduziu a paciente até ao Aeroporto Municipal.

A aeronave decolou às 14:20h e pousou em Pato Branco por volta das 15:10h. De acordo com as informações do Capitão Ecco, a criança concordiense apresentou quadro estável durante a viagem.

VEJA OS VÍDEOS DO AVIÃO EM CONCÓRDIA E DEPOIS JÁ EM PATO BRANCO: