Três pessoas ficaram feridas em um acidente com moto, que aconteceu por volta de 13:10h, de domingo, dia 19, na Rua Atílio Hilário Mutzermberg, próximo ao Posto Potencial no Bairro Guilherme Reich, em Concórdia. Os dois condutores e uma pessoa que estava na carona é que se machucaram.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento aos feridos no local e em seguida conduziram os três ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar fez a oriantação aos motoristas que passavam pela via e também levantou informações para apurar as causas do acidente.