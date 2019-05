Um motorista de Irani sofreu fraturas no fêmur e na região da bacia, em um acidente que aconteceu na quinta-feira, dia 16, na BR-472 em Santa Rosa, RS. Ele foi atendido no local pela equipe do SAMU e encaminhado para um Hospital próximo. No sábado, dia 18, o condutor foi transferido para Concórdia e está internado no Hospital São Francisco com quadro estável.



O acidente no RS aconteceu por volta de 14:45h. A carreta que o motorista de Irani conduzia bateu de frente com outra carreta. Os dois veículos não estavam carregados. O motorista do outro caminhão também se feriu, mas sem gravidade.

Informações: Paulo Marques Notícias