Um ciclista sofreu escoriações pelo corpo após bater em um carro na Rua Leônidas Fávero em Concórdia. O acidente aconteceu na noite deste sábado, dia 18, por volta das 19h. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento ao homem e o conduziram ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

Colegas de trabalho do ciclista, relatarm no local, que ele descia com a bicicleta no sentido centro e bateu em um veículo que estava entrando na garagem de uma residência. Eles contaram que homem acabou sendo lançado por cima do carro e e caiu no meio fio do passeio . Há uma lombada próxima, mas os colegas acreditam que ele tenha desviado, pois o impacto foi forte.

O dono do veículo prestou auxílio até a chegada dos bombeiros e depois também foi ao Hospital para acompanhar os procedimentos.