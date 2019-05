O time da Pisocenter ergueu o troféu de campeão da 8ª edição da Copa CDL de Futebol Suíço de Concórdia. A equipe venceu a Ideal Modas/Detalhes Móveis Planejados por 4 a 2 na final, que aconteceu na tarde deste sábado, dia 18, no Império da Bola, em Linha Vitória. A Rádio Aliança fez a transmissão da partida.

No primeiro tempo, aos dois minutos, Aliciam abriu o placar para a Pisocenter. Ele recebeu um passe de Marcelinho e chutou forte, tirando do goleiro Josias. Ainda na primeira etapa, aos 23 minutos, Bolica empatou. Ele chutou e a bola desviou na defesa, enganando o goleiro Júnior da Pisocenter. Porém, dois minutos depois, Marcelinho chutou forte ampliando o marcador para a Pisocenter.

No segundo tempo a Pisocenter seguiu melhor e ampliou o marcador com Maninho aos 12 minutos. Ele recebeu a bola fora da área chutou no lado esquerdo do goleiro Josias marcando 3 a 1 no placar. Mesmo com a vantagem o time da Pisocenter foi em busca do quarto gol e aos 20 minutos Aleciam balançou a rede outra vez. O time da ideal Modas/Detalhes Móveis ainda descontou, com Gati, que recebeu uma bola do goleiro Josias pelo lado direito e bateu encobrindo o goleiro Júnior da Pisocenter.

Antes do jogo da final, a equipe da Polícia Militar conquistou a terceira colocação do campeonato, ao vencer o time do Guindastes Broetto por 4 a 1.