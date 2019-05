Acidente entre moto e carreta na BR-153 deixa motociclista com escoriações

Um motociclista de 27 anos sofreu ferimentos leves em um acidente que aconteceu na tarde deste sábado, dia 18, na BR-153, próximo a Irani. Foi uma colisão entre uma moto com placa de Ponte Serrada e uma carreta com placas de Concórdia.

De acordo com as informações repassadas pelos Bombeiros Voluntários de Irani, que atenderam a ocorrência, o motociclista não quis ser conduzido ao Pronto-Socorro. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Informações sobre as causas do acidente não foram repassadas.