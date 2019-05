O avião Arcanjo 04 dos Bombeiros Militares / SAMU, pousou em Concórdia na manhã deste sábado, dia 18, para fazer o transporte de uma criança de cinco meses até Pato Branco, PR, onde ela deve passar por uma cirurgia. Porém, não foi possível levar a criança, em função do quadro clínico dela. A paciente tem problemas de coração e está internada no Hospital São Francisco desde quinta-feira.

De acordo com informações do SAMU, estava tudo preparado para que o transporte aéreo fosse feito, mas antes de deixar o Hospital, a equipe médica fez nova avaliação e entendeu que o quadro clínico não era o ideal para o vôo. Desta forma, a viagem até Pato Branco foi cancelada e deve acontecer nos próximos dias, talvez já no domingo, dia 19. Também há a possibilidade de que o transporte seja feito de carro.

O avião, que decolou de Florianópolis de manhã, transportando uma incubadora, voltou à capital à tarde.