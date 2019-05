Ela tem cinco meses e sofre com problemas cardíacos

O avião Arcanjo 04 dos Bombeiros Militares / SAMU, pousou em Concórdia na manhã deste sábado, dia 18, para fazer o transporte de uma criança de cinco meses até Pato Branco, PR, onde ela deve passar por cirurgia. A criança tem problemas de coração e estava internada no Hospital São Francisco desde quinta-feira.

O avião decolou de Florianópolis transportando uma incubadora. Em Concórdia uma equipe do SAMU fez o transporte do equipamento até o Hospital e retornou ao Aeroporto Municipal com a criança, para seguir viagem ao PR.

O tenente Scarabelot, dos Bombeiros Militares, destacou a importância do transporte aéreo. “Quando há a necessidade o serviço é acionado. A gente avalia a situação, para saber se há todas as condições de fazer o transporte e depois inicia a ação. Neste caso, é uma criança de cinco meses que precisa deste apoio e ela terá toda a estrutura. Os Arcanjos têm todos os equipamentos necessários, são unidades avançadas de saúde, com médico, enfermeiro, e hoje também trouxemos a incubadora”, detalhou ele.

O avião faz a decolagem no início da tarde.