PM apreende adolescente com 31 pedras de crack e com maconha em Concórdia

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite de sexta-feira, dia 17, no bairro Vista Alegre em Concórdia, por tráfico de drogas. A Polícia Militar fez a abordagem por volta das 23h e encontrou 31 pedras de crack, uma pequena quantidade de maconha e dinheiro.

De acordo com as informações repassadas pela PM, no momento em que o adolescente viu a guarnição, ele jogou um frasco no pátio de uma residência, na tentativa de se livrar da droga. Os policiais viram a ação e encontraram os produtos.

O crack, a maconha e o dinheiro foram apreendidos e o rapaz foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Concórdia. O Conselho Tutelar e a mão do adolescente foram acionados.