Já estão em treinamento os novos contratados do Galo para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense 2019, o goleiro Victor Brasil (C), o meia de criação Victor Sandes (E) e o meia Alexandre Santana (D).

O goleiro Victor Brasil de Lanna Brandão, 26 anos chega a Concórdia após vestir as cores do Ceilândia (DF) na disputa do Campeonato Brasiliense, o arqueiro tem passagens pela equipe do Gil Vicente (Portugal), Barra da Tijuca, Gama, Vila Nova, Portuguesa (RJ), Grêmio Barueri, Novo Hamburgo, Coritiba e Foz do Iguaçu.

Victor Sandes, mais conhecido como Victor Esquerdinha tem 27 anos e foi revelado pelas categorias de base do Atlético Paranaense, e além da equipe que o revelou teve passagem pelas equipes do Anápolis, Guaratinguetá, Brasília, Guarany de Sobral, FC Dunav (Bulgária) e seu último clube em 2019 foi a equipe do Vitória das Tabocas (PE) na disputa do Campeonato Pernambucano.

Alexandre Santana (Carlos Alexandre Santana Barroso), 27 anos chega ao galo após defender as cores do São Francisco (PA), possui em seu histórico equipes como Morrinhos, Itumbiara, Anapolina, São Gabriel, Independente Tucuruí, Águia, São Raimundo (PA), Ypiranga (PA) e América (GO).