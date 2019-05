Na noite desta sexta-feira, dia 17, a equipe da ACF venceu Tubarão na partida de estreia do Campeonato Catarinense Sub 20 por 7 a 1. Em jogo realizado no Centro de Eventos em Concórdia.

Na primeira etapa concórdia foi para o vestiário vencendo por 3 a 1, Felipe marcou para os visitantes, Mazetto, Chilau e Marquinhos marcaram para o time da casa.

Na segunda etapa o time concordiense aproveitou as oportunidades e marcou mais quatro vezes com Mazetto, Artur, Luan, Marquinhos.

Cartões amarelo para Mazetto e Felipe da ACF, Felipe, Gabriel, Guilherme, Henrique e Tiago de Tubarão. Cartões vermelho para Nicolas e Tiago da equipe do sul do estado.

O treinador da ACF, Clodimar Thomé, destacou “Foi um placar que não se esperava. Isto porque no ano passado fizemos confrontos equilibrados. Tanto é que perdemos em Tubarão e vencemos o jogo em casa. Mesmo assim foi um bom jogo, em que a equipe demonstrou um pouco de nervosismo no início, mas foi se acalmando para chegar a vitória com tranquilidade”, afirmou Tomé.

Com o resultado a equipe assume a primeira colocação juntamente com Joinville com três pontos. ACF venceu com Ike, Biro, Mazetto, Filipinho e Chilau. Entraram ainda França, Piva, Zinho, Luan, Artur e Marquinhos. Concórdia volta a jogar pelo estadual no dia 30 de maio, no Centro de Eventos as 19h, contra o Fraiburgo.