O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira, dia 17, na SC-283, próximo a ponte de Fragosos, em Concórdia. A colisão envolveu duas motos, um carro de passeio e um caminhão. Os dois condutores das motos sofreram ferimentos graves nas pernas.

De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão subia, no sentido Fragosos, Santo Antônio. O carro de passeio, um Nissan Kicks, placas de São Paulo, fazia o sentido contrário e teria batido na lateral do caminhão. O motorista perdeu o controle do carro e atingiu as duas motocicletas, que subiam atrás do caminhão. A colisão foi violenta e uma das motos chegou a ficar sobre o capô do carro.

Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU foram ao local para prestar o atendimento aos feridos. Os dois motociclistas foram conduzidos ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Ambos estavam conscientes. O motorista do carro também recebeu atendimento e apresentava apenas escoriações.

A Polícia Militar Rodoviária fez a sinalização no local e a apuração de informações sobre as causas do acidente. O trânsito ficou parado por cerca de 30 minutos, com filas nos dois sentidos da via.