Nesta sexta-feira, dia 17, tem estreia da equipe da ACF no Campeonato Catarinense Sub 20. O jogo será às 19h no Centro de Eventos com ingresso gratuito. Concórdia começa a defender o título de Campeão de 2018, enfrentando Tubarão.

O técnico Clodimar Tomé confirmou o time completo para a partida. Estarão em quadra, Ike, Biro, Mazetto, Fillipi e Chilau.

O Campeonato reúne seis equipes. Joinville, Florianópolis, Tubarão, Concórdia, Jaraguá do Sul e Fraiburgo. Dois jogos já foram realizados, e Fraiburgo perdeu para Joinville por 9 a 1. Tubarão e Florianópolis também se enfrentaram e ficaram em 2 a 2.

Joinville soma três pontos, Tubarão e Florianópolis estão com um, e Fraiburgo ainda não pontou. Concórdia e Jaraguá ainda não jogaram.