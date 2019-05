A Polícia Civil de Seara deteve três pessoas envolvidas com tráfico de drogas na tarde da quarta-feira, 15 de maio. Dois deles são menores de idade, 15 e 16 anos, e um rapaz de iniciais A.M., 22 anos, está no Presídio Regional de Concórdia. Os menores foram ouvidos e liberados.

Segundo a Polícia Civil, os três envolvidos são da cidade de Navegantes e foram presos na rua Independência, bairro Padre Lídio, em Seara. Eles carregavam 17 buchas de cocaína, dinheiro e celulares.

A delegada Lívia Marques da Motta diz que, mesmo com baixo efetivo da Polícia Civil de Seara, houve o empenho nesta ação de investigação. "O trabalho deve ser valorizado, pois temos carências de efetivo e viaturas. No mínimo precisaríamos de mais quatro policiais”, ressalta. A delegada também agradeceu a colaboração da comunidade com as denúncias anônimas que chegaram até a prisão dos envolvido com tráfico de drogas.