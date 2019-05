Uma moto com registro de furto foi localizada pela Polícia Militar na tarde da quinta-feira, dia 16, em Concórdia. É uma Honda Fan 125, vermelha, ano 2010, placa MHK 9631.Os policiais localizaram a moto na Rua Prefeito José Luiz de Castro, no Bairro Nazaré.

A motocicleta havia sido furtada durante a noite da última quarta-feira, dia 15, do estacionamento de motos da empresa BFR. Segundo o relato do proprietário, a moto foi estacionada às 13h. Quando ele saiu do trabalho, por volta das 23h, a motocicleta não estava mais no local.

A moto foi entregue na Central de Polícia para ser retirada pelo proprietário.