A Prefeitura de Peritiba está com as inscrições abertas para o processo seletivo que vai contratar um engenheiro civil, um odontólogo e um auxiliar de Educação Básica. Os salários variam de R$ 1.513,64 a R$ 6.670,48.

As inscrições serão realizadas somente via internet, no endereço www.nbsprovas.com.br, até as 17h do dia 31 de maio. O valor da taxa varia entre R$ 80,00 e R$ 100,00

A seleção dos inscritos será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista de realização o dia 09 de junho em locais que ainda serão definidos.