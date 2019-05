Com o objetivo de oferecer um atendimento mais ágil, reduzindo o tempo de espera dos pacientes, a Administração Municipal acertou com a direção do Hospital São Francisco, em reunião nesta semana, a ampliação dos postos de coletas de exames, que atendem pelo Sistema Único de Saúde-SUS. Atualmente, apenas uma unidade, instalada dentro do hospital faz a coleta, mas o acordo possibilitará que também os postos do bairro Santa Cruz e do São Cristóvão (no complexo do Imperial), que hoje prestam apenas atendimento particular, passem a atender também pelo SUS.

A ampliação possibilitará a divisão da demanda e desta forma, evitar filas e uma espera mais longa, já que a procura maior pelas coletas tende a ocorrer nas primeiras horas da manhã. Dessa forma, o Hospital São Francisco manterá três postos de coletas atendendo pelo SUS. A Secretaria Municipal de Saúde também tem convênio firmado com outros três laboratórios particulares, que atendem pelo SUS dentro de cotas pré-definidas.



“Este será um benefício importante para os pacientes. Nossa preocupação é com a comodidade das pessoas que necessitam deste atendimento. Sem filas, a satisfação tende a ser grande, já que a qualidade está garantida”, destaca o prefeito Rogério Pacheco, que avalia como muito positivo o encontro com o diretor do HSF, Claudemir Andrigui.

Fonte: Ascom Prefeitura de Concórdia